2018. aastal alanud programmist said esialgu taotlusi esitada üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja ja suvilat omavad eraisikud. Alates eelmise aasta suvest said taotlusi esitada ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal elamut, aiamaja või suvilat omavad eraisikud.

Tänu KIK-i suurele panusele ja võrukate entusiasmile said Võrumaal 350 kinnistut positiivse rahastamisotsuse eelnimetatud tegevuste elluviimiseks. Põlvamaal said toetuse 83 kinnistut. «Tänan kõiki, kes sellele suurepärasele tulemusele kaasa aitasid ning andsid oma panuse keskkonnahoidu. Hoiame pöialt, et ka 18 Võrumaalt ja 3 Põlvamaalt esitatud ootel olevat taotlust leiaks rahastust,» sõnas AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans.