Tegu on ekstreemspordirajaga, kus saab sõita jalg- või tõukeratta, rula ja rulluiskudega. Samuti võib seda läbida kõndides.

Avamisel oli rahvast üsna tagasihoidlikult, kuid Põlva noorte heaolu saadik ja rajaehituse eestvedaja Maris Neeno rõõmustas, et kohal olid need, kellele see tehtud sai.