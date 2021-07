Võrumaa tüdruk andis vehklejatele kaasa enda loodud maskoti

«Esimest korda nägin maskotti pildilt ja juba siis meeldis see mulle väga. Kui Riosse läksime, meil maskotti ei olnud. Nüüd aga on ja see tekitab rõõmu ning soojust,» sõnas Julia Beljajeva.

Katrina Lehis kiitis samuti võidutöö heaks, sõnades, et see teeb silmad ette isegi Tokyo olümpiamängude ametlikule maskotile. «See näeb ülilahe välja. Mu laps juba küsis, kas see on kingitus temale. See on pehme, mõnus ja ilus.»