Kagu-Eestisse lisandus kolm uut koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 27 inimesel. 20 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 46,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 7510 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 593 102 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 511 831 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 53,8 protsenti.