Pühapäeval on oodata hoovihma ja äikest

Ööl vastu pühapäeva on tulemas valdavalt selge kuiv ilm. Tuul on nõrk ja peamiselt läänekaarest, hommikul tugevneb edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja tuleb 12-17, rannikul kuni 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus hea. Sooja tuleb 20-22 kraadi.

Pühapäeva päeval on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis loodesse. Sooja tuleb 25-30, meretuulega rannikul ja sajupilvede all kuni 22 kraadi.