GALERII ⟩ Lõõtsapidu Harmoonika pidas oma kümnendat toimumiskorda

Lõõtsapeo üks juhte Heino Tartes märkis Lõuna-Eesti Postimehele, et tavaliste pidudega võrreldes on tänavu teisiti just välisesinejate puudumine. Üks Eesti juurtega Austria poiss on siiski lõõtsa mängimas küll. «Me ei olnud kindel, kas üritus saab toimuda, seega jäid väliskülalised ära, kokkulepped tegemata. Üks poiss mängib Austria lõõtsa, muidu on omad Eesti esinejad,» tõdes Tartes.