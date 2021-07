Sellest kevadest Karilatsi Vabaõhumuuseumi juhtiva Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja Margit Pensa sõnutsi on muuseum oma sünnile tänu võlgu peaasjalikult EKP Põlva rajoonikomitee sekretärile Kalju Kermasele, kes viis pärast Karilatsi algkooli sulgemist 1972. aastal ellu oma ammuse unistuse. Graafiku järgi abiks käinud kooliõpilaste kätetööna valmis muu hulgas Põlva rajooni makett, mis on senimaani alles. Saverna mailt, Tuuliku talu maadelt aga toodi kohale uhke tuuleveski, mis on osutunud tõeliseks publikumagnetiks.