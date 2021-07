Kohvikutepäeval sai Valgas ka jalga keerutada

Valga Jaani kiriku juures Kellatorni kohvikus oli keskpäeval juba päris rahvarohke. Külastajad einestasid, kuulasid muusikat ja isegi tantsisid. Leti taga seisis rõõmsameelne perekond, kelle käed pidevalt tööd täis. Kohvikupidaja Jane Suvi rääkis, et päris paljud ühepäevakohviku külastajad tulevad päeva jooksul läbi lausa mitu korda. Müügitulu läheb kiriku remondifondi. «Mul on väga hea meel, et tänu inimeste toetustele on saadud kirikus juba nii palju ära teha,» ütles Suvi.