Mati Määrits: kas teerajaja rollil on mõtet?

Iseenesest on eesmärk ju üllas, sest puhast õhku tahame kõik hingata ega ole huvitatud ka sellest, et kliima soojenemise tõttu madalamad alad üle ujutatakse. Aga kas maailma on ikka võimalik paremaks muuta vaid ühel maalapikesel eraldi? Kui Hiina, Venemaa ja teised suurriigid oma saastamist endiselt jätkavad, kaotame uutesse tehnoloogiatesse miljardeid mattes hoopis oma konkurentsieelise. Ning «sealtpoolt» valguva saaste eest pole meil ikkagi pääsu.