Palojärve uus sissesõidutee valmistab meelehärmi

Ühel päeval Palojärve külastades sattus Ülle Michelson peale olukorrale, kus järveni viival riigimetsa majandamise keskuse (RMK) teel oli sõiduauto möödumine päästeautost pea võimatu. «Sõiduauto pidi seisma jääma ja palju polnud puudu, et oleks kraavi vajunud,» kirjeldas ta. Ohtlikuks tegi olukorra ka see, et teeäär on ehitatud kõrgemaks. Probleem pole aga vaid tuletõrjeautod, sest seal kandis liiguvad ka näiteks autokaravanid, kuna inimesi koguneb sinna suviti üle eesti. «RMK on tee ja parklaga väga kenasti vaeva näinud, ainult, et ta ei ole asja läbi mõelnud,» rääkis Michelson.