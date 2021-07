Galerii ⟩ Hummulis avati Endla Miskele ja Elmar Oravale pühendatud pink

Pingile on Elmar Orava iseloomustamiseks kirjutatud «legendaarne raamatukoguhoidja ja kirjamees» ning Endla Miske iseloomustamiseks «pedagoog, kodu-uurija ja kogukonna hing».

Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov ja vallavanem Maido Ruusmann andsid Elmar Oravale üle tänukirja pikaaegse südamega tehtud töö eest. «Elmar ja Endla on nii Hummuli elanikele kui kogu Tõrva vallale ülimalt olulised, sest hoiavad elus ka meie minevikku. On teadatuntud ütlus, et minevikku mäletamata elame tulevikuta,» sõnas vallavanem Maido Ruusmann.