Valgas oodatakse vaktsineerima

Vaktsineerimiseks saab eelnevalt registreeruda Valga Haigla AS registratuuri kaudu telefonil 7665100 või digiregistratuuris aadressil digilugu.ee.

Kui mõni koolinoor soovib end vaktsineerida, aga eelregistreerida ei õnnestunud, siis võib tulla kohale ja oodata oma korda elavas järjekorras. Ilma eelregistreerimata kohale tulles soovitame vältida ajavahemikke 9.00-10.30 ja 15.00-16.00, kui on tavapäraselt palju inimesi juba kogunenud.

Kui eeltoodud ajad ei sobi, aga huvi vaktsineerimise vastu on olemas, siis on Valga Haigla avanud lisaks 100 aega ka 25. ja 31. augustil (mõlemal päeval kasutatakse Pfizer-BioNTech vaktsiini). Nende päevade osas on vajalik eelregistreerimine!