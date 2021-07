GALERII ⟩ Tõrva Tule-Päevadel jagati kõrgeid tunnustusi

Tõrva valla aasta tegija 2020

Tõrva valla aasta tegija auhinda ei õnnestunud eelmise aasta lõpus kehtivate piirangute tõttu välja anda, seega anti auhinnad üle tänavu. Auhind Tõrva valla aasta tegija antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on eelneva kalendriaasta jooksul teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud vallaelanikele eeskujuks või toonud Tõrvale kui paikkonnale tuntust.

Ferron AKR OÜ on Helmes paiknev pereettevõte, mis asutati 2017. aastal. Metallifirma on spetsialiseerunud masinate tootmisele algusest lõpuni. Olenemata ettevõtte noorusest on selle loonud inimesed, kellel on aastakümnete pikkune kogemus masinaehituse valdkonnas. Ettevõte on väga jõudsalt arenenud viimastel aastatel ning näidanud erakordset kasvuvõimekust ja julgust investeerimisel. 2020. aastal avas ettevõte uue tootmishoone Helme alevikus pakkudes selle kohalike elanikele uusi töökohti.

Ritsu Külaselts MTÜ on Tõrva vallas toimetav külaselts on saanud sisse tõeliselt hea hoo! Ritsu külaplats on saanud täiesti uue näo ja olemise ning see tõi kaasa hulgaliselt uusi põnevaid üritusi – perepäev, õpitoad, koolitused, trennid. Uued toimetamised tõid kaasa ühtekuuluvustunde ning kogukonna inimesed soovivad erinevates tegevustes vabatahtlikuna kaasa lüüa. Ja turvalisem on ka – heakorda aitavad valvata soetatud valvekaamerad. Ritsu külaseltsi eestvedajale on Giia Timpson.

Romet Kivi on mitmekülgne noorsportlane, kes viimastel aastatel tõusnud Eesti noorte kergejõustiklaste seas kõige kõrgemasse tippu, olles mitmel alal vabariigi parim. 2020. aasta oli talle tõeliselt kuldne, kui oma vanusegrupis tuli ta seitsmekordseks Eesti ja kahekordseks Balti meistriks ning uuendas korduvalt Eesti rekordit mitmevõistluses. Ta püstitas mullu uue Eesti poiste U16 vanuseklassi kümnevõistluse rekordi: 6704 punkti. Samuti valiti Tõrva noormees üle-eestiliselt aasta kergejõustiklaseks U16 klassis.

Maiko Tamm on noor rallikrossisõitja, kes teinud omale nime nii siin- kui ka sealpool riigipiiri. 2020. aasta oli talle tõeliselt edukas - nimelt tuli ta Läti meistriks juunioride klassis ja Läti meistrivõistlustele Lada RX klassi ühisstardis kolmandaks. Eelmise aasta saavutused on märkimisväärsed: erinevatel võistlustel tõi ta koju 16 esikohta, kuus teist kohta ja viis kolmandat kohta. Väga heade tulemustega jätkatakse ka 2021. aastat.