Nädalavahetusel on külastamiseks avatud ligi 300 talu ja maaettevõtet üle Eesti.

Võrumaal Madala külas asuvas Jaaniraotu talus on tiigikalade kasvatus ja vutifarmiga, samuti tegeletakse koduköögi hoidistega. Külalistele tutvustati tiikides kasvavaid kalaliike ja tehti sõbraks eesti vutiga. Sai nautida jalutuskäiku taluaias ja mekkida koduköögis valmistatud põnevaid hoidiseid.

Põlvamaal Meeksi küla asuva Pihuste talu tooteid teatakse OÜ Peipsi Pipar nime järgi. Talu tegeleb peamisel tšillipiparde kasvatamise ja tšillitoodete valmistamisega. Avatud oli kodukohvik ning külastajatele näidati kasvuhooneid, kus pererahvas tšillipipraid kasvatab.

Põlvamaal Rasina mõisas asuv kunsti- ja kultuurikohvik Rasina Rosinad pakkus india toitu Eesti toorainest, kardemonisaiu ning nostalgilist kohvi. Boheemlasliku mõisa meelelahutusprogrammi kuulus kunstinäitus, jaht tigudele, molutamine pärnapuude all, hoovimüük kila-kolaga, kohtumine kuulsuste ja veidrikega.

Maaeluminister Urmas Kruuse avas laupäeval avatud talude päeva Kalde talus Valgamaal.

Kruuse ütles, et avatud talude päeva avaürituse kohaks valitud Kalde talu kannab hästi edasi päeva eesmärki – tutvustada Eesti toidu valmimist ja populariseerida kohalikku toitu, viia kokku tootjad ja tarbijad ning näidata, et maal on võimalik elada ja mis peamine, et maal on hea elada. Mõne aasta eest maale kolinud ja kitsekasvatusega algust teinud väikeste lastega pere on parim näide ja eeskuju.

Minister tänas oma kõnes samuti kõiki talusid ja maapiirkondade ettevõtjaid nende panuse eest meie toidulaua katmisel ja elu edendamisel kaugemates piirkondades.

Kalde talu peremees Mart Kase tõi lavale kitsetalle Kepsutaja, kellele anti koos maaeluministriga piima ja kuulutati avatud talude päev avatuks. Lisaks andis Mart Kase avaüritusele kogunenud huvilistele lühiülevaate Kalde talu tegevusest.

Talupidajate keskliidu esindaja Kerli Ats rõhutas oma sõnavõtus avatud talude päeva olulisust, sest talude külastajatel on võimalik näha, kuidas toodetakse Eesti toitu ja milline on maatootja elu. Ats lisas, et temastki sai veisekasvatusega tegelev talunik tänu avatud talude päevale, mida ta kunagi linnatüdrukuna uudistama tuli.

Põllumajandus-kaubanduskoja esindaja Anu Hellenurme sõnul on avatud talude päev nii suurematele kui ka väiksematele toidutootjatele oluline ettevõtmine ning tegemist on tänuväärt sündmusega.

Põllumajandusuuringute Keskuse esindaja Krista Kõiv tänas talusid avatud talude päeva korraldustoimkonna poolt ja märkis, et eelnevad aastad on näidanud, et talud saavad alati hakkama.

Rahvast tervitas samuti Valga asevallavanem Enno Kase, kes andis ülevaate talude kujunemisajast viimase 30 aasta jooksul. Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk kutsus kõiki osalema tänavu 25. septembril toimuval maal elamise päeval, mil saab samuti tulla ja vaadata, kuidas maal päriselt elatakse. Krista Habakukk viitas samuti sellele, et viimase paari aastaga on müügis olevate maakodude leidmine osutunud üha keerulisemaks, kuna pakkumisi on aina vähem.