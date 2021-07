Otepää vald on kogu aeg toetanud ja toetab ka edaspidi Pukas kunsti huvihariduse andmise jätkamist. Uuel õppeaastal on kunstikoolile ruumid olemas ja kunstikooli tegevus jätkub. Loodetavasti annab uus direktor koolile uue hingamise ja tulevikuperspektiivid. Suviseks koolivaheajaks on vahendid paigutatud ajutisele pinnale.

15. juunil toimus Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse eestvedamisel töökoosolek, kus arutati huvikoolide toimimise üldpõhimõtteid ja õppetööga seotud sisulisi küsimusi. Töökoosolekul ei võetud vastu otsuseid ega tehtud ettepanekuid kunstikooli direktorile.

Hea meel on tõdeda, et enamik Puka inimesi on sõbralikud ja ettevõtlikud. Õpilased ja lastevanemad ootavad põnevusega uue koolihoone avamist ning lasteaias käib rõõmus siblimine. Aktiivsed ja mitmekülgsed tegevused käivad noortekeskuses ja kultuurimajas. Pukas toimuvad üritused on alati meeleolukad ja rahvarohked ning kultuuriprogrammis osalevad aktiivselt kohalikud isetegevuslased.