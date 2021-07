«Valgas õnneks asi nii hull ei ole. Siin ma küll eriliselt piirangute järele vajadust ei näe. Aga Tartu, Pärnu, Tallinn muidugi eriti – seal on rahvast palju ja nakatunute arvud on küll suured. Ise olen muidugi vaktsineeritud, selle koha pealt on rahulikum. Eks need piirangud häirivad elu väga tõsiselt, ettevõtlust ka. Isiklikult olen vaktsineeritutele erisuste tegemise poolt. Ütlen ausalt: ma ei mõista inimesi, kes ei lase ennast vaktsineerida.»