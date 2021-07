Millal võiks Eesti saavutada eesmärgiks seatud 70-protsendise vaktsineerimisega hõlmatuse?

Eesmärk on jõuda sinna Euroopa Liidus kokku lepitud tärminiks, astronoomilise sügise alguseks ehk 22. septembriks. Hetkel liigume üsna täpselt selles graafikus. Seejuures on eesmärgiks vaktsineerimise tempot veelgi tõsta.

Vaktsineerimisvõimalusi on lisandunud: peale haiglate, perearstide ja erateenuse osutajate tehakse vaktsineerimist kümnekonnas apteegis ning see arv üle Eesti kasvab. Täiendavalt on ringi sõitmas vaktsineerimisbussid, etteregistreerimata vaktsineerimisi on korraldatud kaubanduskeskustes jm.

Peame tulema inimestele võimalikult lähedale, kuid viimane samm tuleb neil ikkagi ise teha ja reaalselt vaktsineerima minna.

Kuivõrd saab vaktsineerimise vastasust seostada inimeste suhtumisega või on probleem pigem erinevate vanuse- ja rahvusgruppidega?

Nii nagu tervise valdkonnas tervikuna, on need probleemid mitmekihilised. On inimesi, kes on vaktsineerimise osas skeptilised, samas on neid kelle jaoks pole vaktsineerimise võimalus olnud seni veel piisavalt mugav.

On tõesti inimesi, kellel on liikumisraskused ning kelle puhul on põhjendatud kodus vaktsineerimine. Kuid ma tean, et valdav osa Eesti elanikke on terviseteadlikud ja vastustundlikud. Seda näitab nii praegune vaktsineeritusega hõlmatuse määr, mis on täiealiste hulgas üle 56 protsendi kui ka erinevad küsitlused, mis näitavad, et suurusjärgus 70-75 protsenti kas kindlasti või pigem vaktsineerivad ennast.

Ligikaudu paarkümmend protsenti on neid, kes soovivad veel mõtlemisaega. Sootuks vaktsiinivastaseid on Eesti elanikkonnast mõni üksik protsent.

Sel nädalal oli kõne all vaktsineerimise hoogustamine Kagu-Eestis. Millised on selles osas arengud?

Rääkisime kohtumisel Tartu ülikooli kliinikumi, Lõuna-Eesti haigla, Valga haigla ja Põlva haigla juhtidega vaktsineerimise hetkeseisust ning sellest, kuidas aidata piirkondi, mis on rohkem maha jäänud ja vaktsineeritus ei ole kõrge ning vanuserühmadest, kus tuleks vaktsineerimist edendada.

Eakate vaktsineerimise osas on suure töö ära teinud perearstid ja pereõed. Noorem elanikkond ootab vaktsineerimist eeskätt kohalikust haiglast või mõnest etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktist, näiteks kaubanduskeskuses või vaktsineerimisbussi näol mõnel üritusel.

Rääkisime konkreetselt, milline võimalus oleks Tartu ülikooli kliinikumil tulla mõnele suuremale üritusele oma vaktsineerimisbussiga appi. Samuti, kui palju saavad eraterviseasutused täiendavalt pakkuda vaktsineerimist näiteks ka töökohtades.

Me näeme, et vanuserühmas 18-40 on valdav osa täiskasvanuid vaktsineerimata. Need on inimesed, keda kooli kaudu enam kätte ei saa, pigem töökohtades ja kaubanduspunktides.

Lõuna-Eesti haiglas katsetati eelregistreerimata vaktsineerimisvõimalust. Seda on teinud ka teised haiglad. Oluline on liikuda hõlmatusega edasi ühetaoliselt, et ei tekiks halle tsoone ehk väiksema kaitstusega alasid, kus viirus saab jälle jõuliselt levima hakata.

Kui kindel on vaktsineerimisbussi tulek Kagu-Eestisse?

Tartu ülikooli kliinikumil on graafik nendest punktidest, kuhu nad on plaaninud minna. Kui sinna on võimalik lisada ka suuremaid Kagu-Eesti üritusi, siis see oleks kindlasti mõistlik. Arutasime kolmapäeval seda teemat ka seoses Setomaa kuningriigi päevaga.