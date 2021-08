Esmaspäev tuleb pilvine ja sajune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Öö hakul puhub edela- ja lõunatuul 2-7, puhanguti 10, rannikul 7-10, puhanguti kuni 15 m/s. Pärast keskööd tuul aegamisi nõrgeneb. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul edelatuul 4-8, puhanguti kuni 12 m/s. Pärast keskööd puhub lõunakaaretuul 2-6 m/s. Lainekõrgus on öö hakul 0,6-1,2 meetrit, pärast keskööd 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja enamasti hea nähtavusega. Sooja on 15-18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves, Lääne-Eesti saartel üksikute selgimistega ilm. Tihe vihmasajuala levib Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas, sadu on tugevam Pärnu-Tallinna mõttelisest joonest ida pool, kohati on võimalik äike. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb pärastlõunal 5-11, puhanguti 14, õhtupoolikul Peipsi ääres ja Virumaa rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 14-19, saartel kuni 21 kraadi.