Lõuna-Eestis on oodata suurt sadu

Valga, Võru, Põlva, Tartu ja Ida-Viru maakonnale on ilmateenistus andnud ka esimese taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleks sellega nendel, kelle tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgida tasuks ka edasist ilmaprognoosi.