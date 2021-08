Galerii ⟩ Otepääl peeti esimest Kagu-Eesti rahvamuusikapäeva

Laadalistele esines kuus erinevat kollektiivi Viljandi- Võru ja Valgamaalt. Ürituse idee algataja, Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg märkis, et peo korraldamise mõte oli edendada rahvamuusikat ja tuua kokku erineva taustaga rahvamuusikuid. „Rahvamuusikuid – ja just kapellmuusika esindajaid, jääb aasta-aastaga üha vähemaks ning kokku saadakse ainult pillipeo ajal, laulupeo aastatel. Nõukogudeaegsel kapellmuusikal on meie pillikultuuris väga suur osa, kui neid ei oleks, siis poleks ka praegusel põlvkonnal seda, mille pealt nö kasvada,“ selgitas Merle Soonberg. „Noori rahvamuusikuid on peale tulemas küll, oluline on need kaks põlvkonda kokku viia. Samuti on ju huvitav teada, mida teised teevad. Oli näha, et rahvamuusikud nautisid üksteise tegemisi ja muidugi sai heast rahvamuusikast osa ka kuulajad!“

Merle Soonberg loodab, et üritusest kujuneb traditsioon ning et järgmisel aastal saavad rahvamuusikud kokku juba mujal.

I Kagu-Eesti muusikapäeval esinesid:

rahvamuusikaorkester „Merle ja sõbrad“ (Otepää). „Merle ja Sõbrad“ on osake rahvamuusikaorkestrist „Pillipuu“ ning samuti noorte rahvamuusikaorkestrist „Karupojad“. Laval esinesid kolme põlvkonna esindajad. Pillipuu on 64 aastat tegutsenud suguvõsaorkester. Pillipuu suurimaks väärtuseks on kokkuhoidev suguvõsa ning suur armastus muusika vastu. Karupojad on koos mänginud 25 aastat eesti rahvapillidel ning eesti rahvamuusikat. Orkestrisse käivad lapsed mängimas perekonniti (õed ja vennad, emad ja isad, onud ja tädid). Ansamblit juhendab Merle Soonberg.

Kapell „Sinilill“ (Antsla). „Sinilill“ on Antsla eakate klubi „Sügismeloodia“ üks kollektiividest. Tegutsetakse Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juures. Repertuaaris on rahvalikud pillilood ja laulud. Juhendaja Linda Kapp.

Rahvamuusikaansambel „Lustipill“ (Karksi-Nuia). „Lustipill“ pidas eelmisel aastal 45. sünnipäeva. „Lustipilli“ nime sai bänd 1983.aastal. Lustipill esitab peamiselt rahvamuusikat, rahvatantsu ja samuti peotantsu lugusid, kuid neile pole ka võõras Eesti muusikaklassika nagu Raimond Valgre. Pikalt kuulus ansambli repertuaari ka ansambli looja Vello Ainsalu looming. Ansamblit juhendab endine Otepäälane Valdur Ilves.

Hargla Folkbänd. Bändiliikmed elavad kõik Hargla kandis. Nad on mänginud koos umbes aasta. Armastavad rahvamuusikat ja koosmängu, tantsimist ka. Bändi juhendab Florent Coubard.

Ansambel „Jauram“ (Tõrva). „Jauramile“ on kõige olulisem hoida kodukoha kultuuripärandit ja teha seda rõõmu, lusti ja armastusega. Juhendaja Katrin Kannukene

Võru Kandle kapell. Nemad on tegutsenud alates 1994. aastast. Nad on esinenud kõikidel Võru folkloorifestivalidel ja teinud koostööd mitmete Võru rahvatantsurühmadega. Aktiivselt on osa võtnud Baltica festivalidest. Kandle kapell on eesti rahvamuusikat esitanud paljudes välisriikides, samuti on ring peale tehtud Eestimaale. Kapell naudib südamest pillimängu ja koosolemist. Juhendaja Erja Arop.

Rahvamuusik Veiko Kivi. Veiko Kivi on akordionist, kellel on lai repertuaar. Ta mängib mitmete rahvatantsijate ja lauljate saateks. Veiko on mees, kes on andekas ilma muusikaharidust omandamata.