Põlva haiglas tõusis ohutase

Haigete külastamine on lubatud vaktsineerimispassi ettenäitamisel. Vaktsineerimata isikutel on lubatud haigeid külastada vaid kokkuleppel osakonnaga.

Valga haiglas kehtib kollane ohutase juba 12. juulist. Sealgi on kätehügieen kohustuslik. Haiglas viibival ambulatoorsel patsiendil on kohustuslik kanda kirurgilist maski kogu majas viibimise aja. Haiglaravile jäetud vaktsineerimata haigel on kirurgilise maski kasutamine kohustuslik kuni COVID-19 võimaliku haiguskulu või SARS-CoV-2 testi vastuse selgumiseni.

Patsientide külastamine on lubatud osakonnaga eelneval kokkuleppel üksi ja soovitatavalt on külastaja vaktsineeritud vastavalt COVID-19 vaktsineerimisskeemile või on tal COVID-19 diagnoosimisest on möödas vähem kui 8 kuud. Ka külastaja peab kandma kirurgilist maski.