Valga vald toetas Õru laululava renoveerimist

Valga vallavanema Monika Rogenbaumi sõnul on Õru puhkeala arendamine hea näide kodanikualgatuse positiivsest mõjust piirkonnale. „Õru puhkeala on pidevas kasutuses, mistõttu on Valga vald loomulikult igati huvitatud ka selle edasisest arengust,“ ütles Rogenbaum, kelle sõnul on uuendatud laululava sobilik nii taidlemiseks, õuesõppeks, kui ühisürituste pidamiseks. „Laululava roll nii kohaliku elu edendamise kui valla atraktiivsuse seisukohalt vaadatuna on kindlasti oluline“, on Rogenbaum veendunud.