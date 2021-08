«Kaevama hakkasime siin sellepärast, et tsässonat enam ei olnud ja siin on selline haruldane, Eesti-poolse Setomaa üks suuremaid kiviriste, mis oli ilmale lahti,» rääkis väljakaevamisi juhtinud Tartu ülikooli arheoloogia professor Heiki Valk. «Hädapärast oli talle katust vaja ja meil oli haruldane võimalus uurida, kui vanad on Setomaa tsässonad, sest tsässonaalust pinnast ju olemasoleva tsässona sees kaevata ei saa.»