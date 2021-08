Laev väljub Värska sadamast või Värska sanatooriumi kailt. Laevalt on võimalik soetada Kuningriigi päeva viisa ja edasi-tagasi laevapilet, mis kokku läheb täiskasvanule maksma 13 eurot, pensionärid lapsed alates 13 aastat 8 eurot. Seto rõivis on viisa ja sõit tasuta!

Sündmusele pääsevad kõik need, kellel on ette näidata kehtiv COVID-pass, mis tõendab immuniseerimist või haiguse läbipõdemist või on kehtiv testitulemus. Passi puudumisel, on Lobotka sadamas võimalus teostada kiirtest.