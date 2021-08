Võrus saab apteegis vaktsineerida COVID-19 vastu

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on neil hea meel projekti laienemise üle. "Oleme viimastel nädalatel pingutanud, et avada vaktsineerimisevõimalus võimalikult paljudes kohtades üle Eesti. Apteegis vaktsineerimise eeliseks on mugavus, patsiendid kiidavad just võimalust saada vaktsiin igapäevatoimetuste käigus," ütles Rootslane.

Apteegis viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteek annab teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT vahendid. Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine, rohkem infot leiab vaktsineeriapteegis.ee lehelt.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Vaktsineerimine on avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Võrus vaktsineerivad tervishoiuteenuse osutajad kasutavad peamiselt Moderna vaktsiini Spikevax.

Sellel nädalal saab vaktsineerida 22 apteegis üheksas maakonnas.