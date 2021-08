Laul «This Demon in Me» kõneleb eneseotsingutest, oma sisemiste deemonitega simitsi seismisest ja elu varjuküljega heitlusest. See andis hea võimaluse muinasjutulise ja mõnevõrra sünge varjundiga video loomiseks, et loo sõnumit ja tunnetust visualiseerida.

Režissöör Reio Raudheidingu sõnul on uus muusikavideo tähelepanuväärne juba puhttehnilisest küljest. «Kui pikka aega olime harjunud, et videote ja filmikaadrite külgede suhe oleks 16:9 või veel laiem, siis «This Demon in Me» on kadreeritud hoopis kitsamas 4:3 servasuhtes. See on omane pigem vanematele muusikavideotele, mida veel 2000-ndatel aastatel MTV kanalil näha võis.»