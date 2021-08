Fotod ⟩ Tõrvas hävis leekides suur kõrvalhoone

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik lausus, et päästjad said kell üks öösel väljakutse Tõrva Kangro tänavale. «Kohapeal selgus, et tegu on kõrvalhoonega suurusega 20x14 meetrit. Leegid olid katusest väljas, kui kohale jõuti.»