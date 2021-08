galerii ⟩ Seto Kuningriigi päevadel on siiani olnud kõik koroonatestid negatiivsed

Tarmo Kriis, kes on üks korraldajatest, rääkis Lõuna-Eesti Postimehele, et testimine on läinud plaanipäraselt. Korraldajatel oli hirm, et liiga suur hulk inimesi tuleb kella 11-12 vahel, kuid see kartus end ei õigustanud. «Rahvast tuleb kogu aeg ja see on väga rõõmustav,» ütles Kriis.