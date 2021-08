Esmaspäeval tuleb arvestada vihmavõimalusega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Hommikul pilvkate hõreneb ja sajutõenäosus väheneb, paiguti tekib udu. Tuul pöördub järk-järgult idakaarest edelasse ja läände 4-9, puhanguti 13 m/s, Liivi lahe ääres 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13 m/s, hommikul pöördub tuul edelasse ja läände. Lainekõrgus on 0,7-1,4 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma, võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolikul vihmahood sagenevad. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.