Võrumaal saab vaktsineerida 11. augustil vaktsineerimisbussis. Buss peatub Verijärvel, Barrus AS juures, kella 14-15.30 ja Rõuge Suurjärve parklas kella 16-19. Vaktsineeritakse Pfizeri vaktsiiniga.

19.-22. august kella 10-18 on võimalik saada kaitsesüst Võru keskväljakul. Vaktsiiniks on Pfizer.

Lõuna-Eesti haiglas on pühapäevast neljapäevani kella 8-16 avatud vaktsineerimiskabinett. Saadaval on üle 200 aja, nii Pfizeri kui ka Moderna vaktsiinile.

11. augustil toimub vaktsineerimispäev Keeni põhikoolis kella 9-12 ning Puka põhikoolis kella 13-16. Vaktsineerib Valga haigla ning vaktsiiniks on Pfizer. Vaktsineerima võib minna eelregistreerimata, kuid soovitav on registreeruda digiregistratuuris või Valga Haigla AS registratuuri kaudu telefonil 766 5100.