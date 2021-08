Ööpäev tõi Lõuna-Eestisse 21 positiivset testi

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat ning kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 41 inimest ehk 66,1%. Haiglaravil viibivatest patsientidest 57 ehk 90,5% on vaktsineerimata ning neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 52 inimest.