«Oleme pikalt mõelnud, et Antslas võiks kunstielu elavdada. See kultuurivorm on siin aastakümneid olnud tagaplaanil, samas on meil oma vallas üle Eesti tuntud kunstnikud Navitrolla ja Billeneeve,» rääkis festivali KontrastiKunst korraldaja Kaili Kalle. «Siis tuligi mõte teha kunstifestival.»