Nagu selgitas haigla juhataja Margot Bergmann, siis punase tasemega kaasneb külastuskeeld ning praegu ei soovita inimesi majja lasta. «Ainult lõpusirgel haigeid saab erikokkuleppel külastada, arst annab loa. Vaktsineeritud inimene võib korraks vaatama tulla, aga see peab olema raviarstiga eelnevalt kooskõlastatud,» tõdes ta.

Otsus tehti ühelt poolt vaadates maakonna nakatumisnäitajate tõusu, teisalt tuli haiglast saata Tartusse mitmeid koroonahaigeid. «Meil on juba oma haigla pinnalt mitmed COVID-patsiendid läbi käinud, oleme pidanud need Tartusse saatma. Mitte üksnes maakonna nakatumine ei tõuse, vaid juba nende arv, kes ka hospitaliseerimist vajavad. Targem oli see täna kehtestada.»