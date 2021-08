Konkurss toimub sel aastal 14. korda. Sellele saab esitada noori, kes teistele mingil viisil eeskujuks kas kohaliku kogukonna tasandil või üle riigi. Tänavu saab esitada ka kuni 10-liikmelisi rühmi. Oluline ei ole teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele ühiskonna liikmetele avaldab. Eesmärk on näidata, et noored ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid nad loovad tulevikku juba praegu.

Möödunud aastal pälvis hea eeskuju tiitli Narva vanalinna riigikooli abiturient Vladislav Virtonen, kes on sotsiaalse ettevõtte Edukoht kaas­asutaja, ta on osalenud Erasmus+ noortevahetustes ja treeningutes Eestis ning välismaal. Ta oli Sillamäe noortenõukogu esimene projektijuht ja aseesimees. Viimased kaks aastat on ta õpetanud juhtimisoskust ja inglise keelt programmis Access.

Vladislav on osalenud vahetusõpilasena ka programmis FLEX, kus ta praegu esindab Ida-Virumaad. Noormees tegutseb ka Ida prefektuuri abipolitseinike ridades. «Tahaksin noortele rääkida ja näidata, et kui tahad midagi saavutada, siis kõik on võimalik. Sõltumata sellest, kas sa kasvasid üles vanematega või ilma, kas sinu perel on suur sissetulek või väike. Kõik on võimalik, kui piisavalt palju tegutseda,» kirjeldab Vladislav hea eeskuju tiitli olulisust.

Taotluste seast valib žürii välja 15 finalisti, kelle hulgast selgub laureaat, välja antakse ka suurima julguse tiitel. Konkursi patroon on riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi. Hea eeskuju tiitli pälviv noor saab konkursi peatoetajalt Swedbankilt preemiaks 1700 eurot, suurima julguse preemia on välja pannud Telia.