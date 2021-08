Võrumaa lühiuudised

Noor lõõtsamees sai isikliku pilli

Reedel anti Vana-Antsla mõisas üle Aksel Kersna ja Karl Sibula fondi esimene toetus Antsla valla noorele lõõtsamängijale. See tähendab seda, et Sten-Kaimar Abel sai endale isikliku lõõtspilli, mille on valmistanud kohalik pillimeister Alar Vuks.

Ettevõtmine sai teoks Antsla vallavalitsuse ja Kultuuripartnerluse SA koostöös. Lisaks toetasid fondi ka kohalikud ettevõtted ja mitu eraisikut. LEPM

Tervisekeskuses kehtib külastuskeeld

Antsla tervisekeskuses kehtib 12. augustist külastuskeeld.

Keeld kehtestati seoses positiivse koroonaproovi andnud inimesega. LEPM

Paasapäeval Obinitsas järgitakse rangeid nõudeid

Iga-aastast Issanda muutmise püha ehk paasapäeva tähistatakse 19. augustil Obinitsas kõikidest nõuetest kinni pidades. Kaasa peab võtma koroonaviiruse vastu vaktsineerimist või viiruse läbipõdemist tõendavad dokumendid ning nii päevasele üritusele kui ka õhtusele simmanile pääseb vaid kehtiva testitulemusega.

Testimine on korraldatud ka kohapeal. Korraldajad tagavad võimaluse käsi desinfitseerida. Soovitatav on kanda maski. LEPM

Friida Perli õnnitlusi vastu võtmas FOTO: Rõuge Vallavalitsus

Rõuge valla vanim proua sai sajaseks

Rõuge valla kõige väärikamas eas proual, Kängsepä külas elaval Friida Perlil täitus reedel sajas eluaasta.

Friida on kõbus, hea huumorimeele ja veel parema mäluga proua. Tema suur rõõm ja rikkus on üheksa last, 20 lapselast ning 37 lapselapselast, viimaseid lisandub peagi veel kaks.

Väärikas eas daam hoiab end päevauudistega kursis ja soovib muu hulgas iga päev teada, kui palju koroonaviirusega nakatunuid on vahepeal lisandunud. Tema heast huumorimeelest annab tunnistust see, et kui mõnikord tuleb jutuks näiteks kellegi 70 aasta kõrgune vanus, järgneb sellele reaktsioon «issake, nii vana!», kirjutas Rõuge vald ühismeedias.