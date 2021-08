Valgamaa lühiuudised

Senine Hargla kooli juht siirdub Võrumaale

Reedel oli Juta Kondil viimane tööpäev Valga vallas asuva Hargla kooli direktorina. Uuest õppeaastast on ta õppejuht Võrumaa kutsehariduskeskuses.

Kond töötas Hargla koolis kolmteist aastat, neist viis viimast koolijuhina. Et väikese maakooli direktorist saab õppejuht suures kutsehariduskeskuses, tähendab talle endale, et algamas on uus ja huvitav eluetapp.