KIRI: keda valida presidendiks?

Raske oleks paraku loota, et ka siis, kui riigipea valiks rahvas, tulemus kõiki rahuldaks. Oleme praegu lõhestunud rahvas: isegi koroona vastu vaktsineerimine on tekitanud arvestatava opositsiooni.

Tänavuste presidendivalimiste eel on esitatud hämmastavalt vähe kandidaate. Esimesena esitas ennast ise akadeemik Tarmo Soomere. Tema isik kerkis esile paljudele üsna ootamatult. Ent kui praegune president oli suuremale osale rahvast varem täiesti tundmatu, siis akadeemik Soomere on aastakümneid olnud tuntud kõiki eluvaldkondi haarava tippteadlasena. Iseenda esitamist riigipeaks põhjendas ta Ameerika kirjaniku Lily Tomlini tõdemusega: «Olen alati imestanud, miks keegi ometi midagi ette ei võta. Siis mõistsin, et mina olengi keegi.» Veel meenutab Soomere Norra suurmehe Henrik Ibseni ütelust: «Kogukond on nagu laev merel, igaüks peaks valmis olema tüüri haarama.»