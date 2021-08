Politsei hakkab kontrollima piirangutest kinnipidamist

PPA kriisistaabi juhi abi Tago Trei sõnul andis aluse PPA piirangute kontrollimisse kaasamiseks tervishoiualane hädaolukord, mille terviseamet kuulutas Eestis seoses koroonaviiruse delta tüve kiire levikuga välja eelmisel kolmapäeval. Seejärel esitas terviseamet PPAle kaasamise taotluse, millega PPA nõustus ning mille vabariigi valitsus oma korraldusega heaks kiitis.

Trei selgituse kohaselt hakkab politsei sarnaselt kevadega kontrollima karantiini- ja isolatsiooninõuete täitmist ning kehtivate piirangute täitmist piiriületusel. Lisaks hakkab politsei tegema järelevalvet maski kandmise nõude täitmise üle kohtades, kus see kohustuslik on ning kontrollima avalike ürituste korraldajatele kehtestatud nõudeid, s.t kas ürituste korraldajad kontrollivad sissepääsus vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist tõendavaid dokumente.

Tago Trei sõnul on võrreldes kevadega muutunud see, et kui varasemalt sai võimalikke rikkumisi menetleda ainult terviseamet, siis suvel jõustunud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus võimaldab nüüd politseil lisaks järelevalvele vajadusel ise ka menetlus läbi viia. «Loomulikult on aga politsei esmane ülesanne inimestega vestelda ja piirangute vajalikkust selgitada,» ütles Trei, kelle sõnul tuleb anda aega kehtestatud piirangutega harjumiseks.

Tema ütlust mööda näitasid kevadel tehtud kontrollkäigud, et suurem osa ettevõtetest ja inimestest peavad piirangutest kinni. «Loodame ka nüüd, et inimesed mõistavad kehtestatud piirangute vajalikkust selleks, et viiruse levikut aeglustada ja et elu Eestis saaks võimalikult normaalselt edasi toimida,» lisas Tago Trei.

PPA on piirangute kontrollimisse kaasatud kuni 31. detsembrini. PPA volitused terviseameti abistamisel saavad läbi ka juhul, kui hädaolukord lõppeb.