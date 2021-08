«See on üsna eriline projekt-kontsert, mis on koroona tõttu kaks korda edasi lükkunud, kuid nüüd on plaanis see ära teha,» rääkis MTÜ Helikoor juhatuse liige Mirjam Loertscher ning lisas, et kontsert on kummardus pika-ajalistele õpetajatele. «Fookuses on sõna jõud, kodukoht ja taasiseseisvumise aastapäev.»