Politsei otsib Põlvamaal kadunud Haraldit

Eelmisel reedel kella 16 paiku anti häirekeskusele teada, et kadunud on 86-aastane Harald, kes lahkus teadmata suunas hooldekodust Räpinas. Meest nähti viimati eelmisel reedel kella 13.30 paiku. On võimalik, et ta läks mõne liinibussi peale ja sõitis piirkonnast kaugemale, teatas Lõuna prefektuur.

Politseinikud on meest otsinud hooldekodu ümbrusest ning vaadanud läbi ümberkaudseid teid ja tänavaid. Otsingutesse on kaasatud politseikoer ning otsinguala kontrollitakse üle drooniga. Paraku ei ole seni meest õnnestunud leida, teatas politsei reedel.

Täna keskpäeva paiku ütles Lõuna prefektuuri Põlva piirkonnavanem Sander Karu, et viimaste päevade jooksul on kontrollitud erinevaid vihjeid ning otsitud on drooni ja ka kopteriga. Laupäeval olid maastikuotsingud, milles osales paarkümmend inimest. «Kahjuks see tulemusi ei andnud,» sõnas ta.

Harald on umbes 160 cm pikk ja tal on lühikesed hallid juuksed. Mehel on seljas hall kampsun ning peas ruuduline nokkmüts. Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi mees ümbrust adekvaatselt tajuda.

Politsei palub kõigil, kes on Haraldit näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada esimesel võimalusel hädaabinumbrile 112.

Sander Karu kinnitusel kontrollitakse igat vihjet. «Meie eesmärk on Harald leida võimalikult kiiresti,» lisas Karu.