Otepää võõrustab rullsuusa maailmakarika etappi

Hoolimata sellest, et karmide Covid reeglite tõttu on mõned sportlased pidanud loobuma, on sellegipoolest võistlustulle asumas vägagi arvestatav hulk sportlasi – 126 sportlast 11 riigist, teatas suusaliit. Esindatud on Itaalia, Venemaa, Ukraina, Norra, Rootsi, Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia, Läti, Austria ja Eesti.

Kui Venemaad on esindamas sellised talvised tähed nagu Aleksandr Bolšunov, Denis Spitsov, Aleksey Chervotkin, Natalja Neprjajeva, siis Itaalia tuleb kohale spetsiaalse rullsuusakoondisega.

Eestit asuvad esindama teiste hulgas Marko Kilp, Martin Himma, Kaarel Kasper Kõrge, Mariel Merlii Pulles, Kaidy ja Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu ning juunioridest Johanna Udras ja Anders Veerpalu.

Võistlusrajale ja staadionile pääsevad vastavalt rahvusvahelise suusaliidu FIS rangetele reeglitele vaid akrediteeritud ja PCR testitud sportlased ja taustajõud.

Kõik pealtvaatajad saavad üritust jälgida Tehvandi spordikeskuse tribüünilt vastavalt Eesti kehtivatele reeglitele Covid tõendi ettenäitamisel. Pealtvaatajatele kohapealset testimist ei toimu.

Reedesele ja laupäevasele võistluspäevale saab kaasa elada videoülekande vahendusel FIS Youtube kanalil. Link saab võistluspäeval kättesaadav olema ürituse kodulehel www.owc.ee ja Facebookis.