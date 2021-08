Kaitsevägi avab vaktsineerimispunktid Lõuna-Eesti külades

«Tallinnas kasutatav kaitseväe vaktsineerimispunkt on rahva poolt soojalt vastu võetud. Sellega seoses palus sotsiaalministeerium kaitseväelt tuge, et vaktsineerimine jõuaks otse ka Lõuna-Eesti väiksematesse paikadesse,» ütles kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemarst kolonelleitnant Ahti Varblane. Ta märkis, et kaitseväe jaoks on see tunnustus ning kaitsevägi paneb hea meelega õla alla, et toetada riiklikku vaktsineerimiskampaaniat.

«Meie eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele inimestele mugavat ja kodulähedast vaktsineerimisvõimalust ning oleme kaitseväe meedikute abi eest tänulikud. Lõuna-Eesti on järgmine loogiline koht, kus ühiselt Eesti avatuna hoidmise nimel tegutseda,» ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. Ta lisas, et praegu ennast vaktsineerides saab täiskaitse septembrikuu lõpuks.

Soovijad saavad lasta end vaktsineerida Moderna vaktsiiniga. Kaitseväe vaktsineerimispunktide edasise rakendamise plaani täpsustatakse jooksvalt. Kaitseväe plaan on toetada riiklikku vaktsineerimist oktoobrini.

Esialgu panustab kaitsevägi kahe tegevväelasest meedikuga. Lisaks kuuluvad vaktsineerimismeeskonda kaks naiskodukaitsjat.

Vaktsineerimine on kõigile tasuta. Vaktsiini Moderna (Spikevax) manustatakse alates 12. eluaastast ja selle puhul tuleb teine doos teha neli nädalat pärast esimest kaitsesüstimist.