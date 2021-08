Võrumaa maateatripäev toob lavale poolsada harrastusnäitlejat

Vaatamata keerulistele oludele ja pidevatele muutustele, kohtuvad viis näitetruppi Loosilt, Puigalt, Sulbist, Krabilt ja Varstust.

Selleaastased korraldajad Kadri G Laube ja Marje Mürk on optimistlikud: «Tiatrit piät tegemä, tiatrit om vajja – ku heng om terve, omma ka inemise terve!»

Korraldajad lubavad, et naerda päeva jooksul kindlasti saab, sest tükid, mida mängitakse, on kõik lõbusad lood: alates klassika tänapäeva väänamisest kuni uute tänasest päevast inspiratsiooni ammutanud hittideni.

Näitlejatele tekitab omajagu pinget, kuna saalis on ka hindamiskogu – Ülle Sillamäe, Raivo Adlas ja Rein Annuk.

Kadri G Laube sõnul muretseda vaja ei ole, kuna hindajate ülesanne ongi tükke ja näitlejameisterlikkust hinnata ehk tunnustada. «Praegu on väga oluline, et inimesed tegeleksid oma harrastustega. Kõige toredamad harrastused on aga need, kus kooskäimise tulemusena sünnib midagi, mis aitab ka naabritel, tuttavatel, meie külalistel ennast mõnusamalt tunda. Harrastajad on justkui tohtrid – kõigepealt saavad ise abi ja samas abistavad ka teisi,» rääkis Laube.

Kogu päeva programm kuni õhtuse simmanini kantakse üle ka Youtube kanalil, link Varstu kultuurikeskuse FB lehel. Kohapeale oodatakse etendusi nautima neid, kes on terved ja kel on ette näidata tõend vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise kohta. Kell 13-16 on avatud ka kiirtestimise võimalus neile, kes seda vajavad. Test maksab 5 eurot.