COVID-19 ⟩ Ööpäevaga lisandus 221 positiivset testi

Ööpäevaga lisandunud nakatunutest 84,2% olid vaktsineerimata ja 15,8% lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, teatas terviseamet.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 87 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 73 on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 31, Võrumaale 16, Pärnumaale 15, Ida-Virumaale 14, Põlvamaale 11, Jõgevamaale 10, Valgamaale 8, Saaremaale 6, Raplamaale 5, Läänemaale ja Lääne-Virumaale 4, Viljandimaale 3, Hiiumaale ja Järvamaale 2. Kolmel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 283,2.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 15 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 98 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 79, mis moodustab 80,6% koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 61 inimest (62,2%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.