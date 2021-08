GALERII ⟩ Võru sai 237-aastaseks

Enne magusroa söömist tervistas Võru linnapea Anti Allas kõiki linlasi ning kohale tulnud külalisi. «Lubage mul südamest ja siiralt õnnitleda teid kõiki ja eriti Võru linna kodanikke linna 237. sünnipäeval,» sõnas linnapea. «Me teame, et ühel linnal läheb nii hästi, kui hästi läheb ühel linnakodanikul eraldi. Seetõttu on minu kui ka kogu linnavalitsuse soov, et igas peres oleks rahu ja tervist, oleks koosmeelt, ja mis pole ka vähemtähtis, oleks mõistlikku majanduslikku hakkasaamist. Kui vaatame Võru linnas ringi, siis on linna tõesti viimastel aastatel meie ühise kogukondliku pingutuse tulemusena meeletult arenenud. Linn pole veel kaugeltki valmis, väga palju tööd on veel ees, seda jätkub pikkadeks aastateks,» rääkis Allas linnale pühendatud sünnipäevakõnes. Ta märkis, et linnarahvas hoiab ühte – seda on märgatud ka mujal. «See on uskumatult oluline ja minu üleskutse ongi, kallid kaaslinlased, hoiame seda ka järgnevatel aastatel, toetame üksteist – ainult nii saame Võru linna veel paremaks. Ela ja õitse kallis 237-aastane Võru!»