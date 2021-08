Põlva peatänaval on täna üks liiklussuund suletud

Põlva abivallavanema Martti Rõigase selgitusel on järvele veelauarada rajav Snow & Wakeboard Solutions OÜ töödega jõudnud sinnamaale, kus saab öelda, et suur osa keerulisematest töödest on tehtud. "Nimelt stardiplatvormi ning mastide tarbeks on vaiad kindlalt maas, jäänud on maste toetavate ankrute vaiad ja lahendused. Antud töö on olnud ettevõttele paras väljakutse, sest pinnas rasketehnikat väga kanda ei taha. Hetkel käivad ettevalmistused mastivundamentide valamiseks ja valmis on vaja ehitada veel stardiplatvorm. Just teisipäeval plaanitaksegi teostada saarel oleva masti betoonitööd, mistõttu on ka üks liiklussuund suletud," märkis ta.