Otsijatel napib vihjeid Haraldi leidmiseks

Ehkki nii politsei kui sihtasutus Kadunud tegelevad kuu keskpaigas hooldekodust teadmata kuhu lahkunud Haraldi otsimisega iga päev, napib vihjeid mehe võimaliku asupaiga või märkamise kohta.

Praeguseks ligi kaks nädalat kadunud 86-aastane Harald lahkus Räpina vallas asuvast Ristipalo pansionaadist teadmata suunas 13. augustil. Teda nähti viimati seal päeval kella 13.30 paiku. Toona sai politsei vihje, et Harald astus liinibussi peale ning sõitis piirkonnast kaugemale. See aga Põlva piirkonnavanema Sander Karu sõnul paika ei pidanud.

Meest asuti otsima hooldekodu ümbrusest ning esimestel päevadel kaasati ka koerad, helikopter ning droonid. «Kopter suudab tuvastada ka näiteks põleva küünla. Paraku meest metsast leida ei õnnestunud,» tõdes Karu.

Eelmise nädalaga võrreldes otsingutes suuri edusamme saavutatud ei ole, sest politseil puuduvad vihjed, kuhu mees minna võis, ka ei ole tema märkamisest korravalvuritele teada antud. «Selles mõttes on kehv seis, et mingeid vihjeid ei ole laekunud. Siit üleskutse: ehk kellelegi meenub, et ta nägi 13. augustil sellise kirjeldusega härrasmeest seal kandis liikumas. Ootame vihjeid, siis saame mingi kindla piirkonna paika panna, kust edasi vaadata,» lausus Põlva piirkonnavanem.

Harald on umbes 160 cm pikk ja tal on lühikesed hallid juuksed. Tal on seljas hall kampsun ning peas ruuduline nokkmüts.

Praeguseks on teda otsitud Räpina hooldekodu ümbruses, kontrollitud on ka kõrvalolevaid talusid ning mehe endist elukohta. Otsinguid jätkatakse käesoleval nädalal.

Lisaks politseile tegeleb kadunud Haraldi leidmisega ka sihtasutus Kadunud. Allan Terve Võrumaa operatiivsest otsingugrupist tõdes, et olukord on keeruline just vihjete puudumise tõttu. «Viimane tulipunkt, kust vihje tuli, oli hooldekodu ümbrus. Metsad, kraavid käisime põhjalikult läbi; mõned kohad, millest kahtlus oli, duubeldasime ka üle. Tegemist on väga ajamahuka ettevõtmisega,» tõdes Terve.

Umbes 30 inimest kogunes Räpina hooldekodu ümbrusse ka taasiseseisvumispäeval, läinud pühapäeval oli otsijaid kümme. «Kaugemalt ei ole muud infot tulnud, seetõttu ei ole mõtet ka Värska taha minna,» täheldas ta. Uued suuremad kogunemised on plaanis, kui lisandub uusi vihjeid kadunud mehe kohta.