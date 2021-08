Video ⟩ Valgalane Tanel Visnap tuli 100 meetri jooksus kurtide maailmameistriks

Finaalis läbis Tanel 100 meetrit ajaga 10,54 (tuul +1,6). Antud tulemus on ühtlasi uueks kurtide MMi ning Visnapi isiklikuks rekordiks. Visnapile järgnesid jaapanlane Takuma Sasaki (10,67) ja ukrainlane Mõkola Nosenko (10,85).

Visnap parandas oma senist isiklikku rekordit märkimisväärselt. Veidi vähem kui kaks nädalat tagasi viis ta Lätis peetud võistlustel oma tippmargi 10,69 sekundini. Värske maailmameistri lühike analüüs oma sooritusele: «Keskendusin ainult sellele, et suudan teha hea jooksu, eelkõige oli vaja fokuseerida stardile. Start on hea jooksu alus. Olen oma võiduga väga rahul, kuna viimased päevad olen hädas olnud tagareiega. Uueks eesmärgiks on edukas esinemine kurtide OMil ja saada Euroopa rekord enda nimele.»