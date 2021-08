Nakatumine on hakanud kasvama keskealiste seas

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp ütles, et epidemioloogiline olukord on halvim Lõuna-Eestis. Haigestumine on kasvanud Saaremaal, Sepa sõnul on selle põhjuseks nädalaid tagasi toimunud meelelahutused.

Sepp märkis, et kui vahepeal levis nakkus noorte täiskasvanute seas, kes käisid palju melelahutusasutustes, siis nüüd on nakatumine hakanud kasvama keskealiste ning laste ja kooliealiste noorte seas.

Ka on praeguseks tekkinud kolm kollet hooldekodudes. Sepa sõnul on hooldekodudes nakatunuid nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste seas. Hooldekodude kolded on alguse saanud vaktsineerimata töötajatest.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et nakatumine koroonaviirusesse on taas kasvanud ning olukord on jätkuvalt halvenemise faasis. Kasvanud on nii nakatumine kui ka haiglaravi vajaja arv. "Oleme taas sisenenud kasvutrendi," nentis minister.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp sõnas, et eelmise nädala nakatumisnäitaja oli 1,05 ehk samal tasemel üle-eelmise nädalaga. Samas tõi ta esile, et eelmisel nädalavahetusel oli tavapärasest pikem nädalavahetus ning teste tehti vähem.