Tõrva kirik-kammersaali juht Ilmar Kõverik lausus, et Helme kihelkonnas ei ole seni olnud sellist mälestusmärki. «Täna avame mälestusmärgi kõikide nende mälestuseks, kellel oli see pikk teekond.»

Tõrva vallavanem Maido Ruusman tüdes, et Patarei vanglas oleva näituse «Kommunism on vangla» ühele eksponaadile kirjutatud ütlus «mäletamine aitab vältida õuduste kordumist» on tabav. «Mäletamine ja austamine ei aita kuidagi tagasi pöörata seda õudust, mis meie inimestega toime pandi. Aga see aitab meil kindlasti mõtestada ja tunnetada võib-olla ka ohtu, et tulevikus õudusi vältida. See oht ei ole kuhugi kadunud.»